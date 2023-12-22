Россия не заветировала резолюцию СБ ООН из солидарности с арабскими странами
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Если бы этот документ не был поддержан рядом арабских государств, мы бы, безусловно, его заветировали», — отметил Небензя.
Ранее он сообщил, что Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.
22 декабря СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.