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Россия не заветировала резолюцию СБ ООН из солидарности с арабскими странами

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Российский постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не наложила вето на новую гуманитарную резолюцию Совбеза ООН по сектору Газа только из солидарности с арабскими государствами.
Россия не заветировала резолюцию СБ ООН из солидарности с арабскими странами
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Если бы этот документ не был поддержан рядом арабских государств, мы бы, безусловно, его заветировали», — отметил Небензя.

Ранее он сообщил, что Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.

22 декабря СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

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