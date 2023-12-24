В Турции ведущую новостей уволили из-за стаканчика Starbucks

Стаканчик с эмблемой компании Starbucks стал причиной увольнения ведущей местного телеканала. Об этом говорится в заявлении вещателя.

Как следует из распространённого телеканалом TGRT Haber заявления, этот стаканчик можно было увидеть в новостном выпуске от 24 декабря. Ведущая Мельтем Гюнай, представляя новости, держала его перед собой.

«В соответствии с принципами нашей организации строго запрещено выступать в качестве ведущего на TGRT Haber таким образом, чтобы скрыто рекламировать какую-либо компанию. Ведущая и режиссёр, нарушившие этот принцип, были уволены», — говорится в публикации.

По данным РИА Новости, в Турции компанию Starbucks считают произраильской и бойкотируют. Аналогичная судьба постигла и McDonald’s.

Ранее посол Турции в России Танжу Билгич призвал к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве.