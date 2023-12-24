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RS: Запад может договориться с Россией, лишь отказавшись от позиции силы

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Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
RS: Запад может договориться с Россией, лишь отказавшись от позиции силы
  • РИА Новости

«Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить... со страной, во избежание зарождения конфликта», — говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Генерал и бывший глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала France 3 спрогнозировал ужасную и безнадёжную зиму для украинцев.

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