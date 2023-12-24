Западу стоит перестать пытаться разговаривать с Россией с позиции силы, пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Следует помнить историю и не пытаться говорить, чтобы унизить и подавить... со страной, во избежание зарождения конфликта», — говорится в материале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.

Генерал и бывший глава главного штаба ВВС Франции Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала France 3 спрогнозировал ужасную и безнадёжную зиму для украинцев.