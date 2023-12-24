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В Польше анонсировали проверки украинцев призывного возраста

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Польша примет меры для проверок украинцев призывного возраста, которые находятся на территории государства, заявил журналист Лукаш Важеха.

«Я так понимаю, Польша в рамках помощи Украине начнёт проверять украинских бугаёв, которые находятся в Польше, хотя должны быть на Украине? Хотя я прекрасно, по-человечески понимаю это решение», — написал он в соцсети X.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.

При этом глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.

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