В Польше анонсировали проверки украинцев призывного возраста

Польша примет меры для проверок украинцев призывного возраста, которые находятся на территории государства, заявил журналист Лукаш Важеха.

«Я так понимаю, Польша в рамках помощи Украине начнёт проверять украинских бугаёв, которые находятся в Польше, хотя должны быть на Украине? Хотя я прекрасно, по-человечески понимаю это решение», — написал он в соцсети X.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что эстонские власти готовы заняться поиском и выдачей Киеву украинцев призывного возраста и тех, кто подпадает под мобилизацию.

При этом глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что Берлин не станет выдавать Киеву украинских беженцев для мобилизации.