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Политик Филиппо: торговая политика главы Еврокомиссии губительна для Франции

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Проводимая главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен торговая политика губительна для Франции, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула с гордостью объявила, что подписывает новое соглашение о свободной торговле ЕС, на этот раз с Кенией... ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!» — написал он в соцсети Х.

По словам Филиппо, из-за «взрывного экспорта» цветов из Кении, которые будут стоить дешевле местных растений, сельскохозяйственный сектор Франции находится под угрозой.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Европейский союз введением санкций в отношении России вызвал первую со времён пандемии коронавируса рецессию в еврозоне.

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер отметил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

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