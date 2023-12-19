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Володин: санкции ЕС против России приведут к серьёзной рецессии в еврозоне

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Европейский союз введением санкций в отношении России вызвал первую со времён пандемии коронавируса рецессию в еврозоне.
Володин: санкции ЕС против России приведут к серьёзной рецессии в еврозоне
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

Володин подчеркнул, что введённые в отношении Москвы меры являются незаконными. 

Он добавил, что ЕС, действуя под диктовку Соединённых Штатов, вредят прежде всего европейским гражданам.

«Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времён пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.

Так, Европейский союз ввёл санкции в отношении 14 членов Центральной избирательной комиссии России.

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