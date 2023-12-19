Володин: санкции ЕС против России приведут к серьёзной рецессии в еврозоне
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
Володин подчеркнул, что введённые в отношении Москвы меры являются незаконными.
Он добавил, что ЕС, действуя под диктовку Соединённых Штатов, вредят прежде всего европейским гражданам.
«Прогнозируется спад в экономике еврозоны в течение полугода. Это означает рецессию — первую со времён пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
Ранее ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале союза.
Так, Европейский союз ввёл санкции в отношении 14 членов Центральной избирательной комиссии России.