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ЕС ввёл санкции против 14 членов ЦИК России

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Европейский союз ввёл санкции в отношении 14 членов Центральной избирательной комиссии России. Информация об этом содержится в документе, опубликованном в официальном журнале блока.
ЕС ввёл санкции против 14 членов ЦИК России
  • AP

В постановлении ЕС говорится, что члены ЦИК принимали участие в организации референдумов и выборов в 2022–2023 годах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Таким образом, по мнению ЕС, они выразили поддержку «действиям и политике, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ранее сообщалось о введении санкций в отношении главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова.

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