ЕС ввёл санкции против 14 членов ЦИК России
- AP
В постановлении ЕС говорится, что члены ЦИК принимали участие в организации референдумов и выборов в 2022–2023 годах в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Таким образом, по мнению ЕС, они выразили поддержку «действиям и политике, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Ранее сообщалось о введении санкций в отношении главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Виктора Афзалова.