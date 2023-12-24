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MWM: ВСУ растрачивают поставляемые боеприпасы быстрее, чем ожидали на Западе

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На Западе указали на дисбаланс между расходом поставляемых боеприпасов украинской армией и возможностями союзников.

«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — пишет Military Watch Magazine.

Журналисты отметили, что на Западе возникли серьёзные проблемы с производственными возможностями в тех странах, которые оказывают военную помощь украинской армии.

«Есть многочисленные свидетельства того, что российские фронтовые подразделения стали оснащены значительно лучше», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить украинским войскам всё оружие мира, однако оно не поможет им победить российскую армию на фронте.

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».

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