На Западе указали на дисбаланс между расходом поставляемых боеприпасов украинской армией и возможностями союзников.

«Перенаправление с начала октября в Израиль американских боеприпасов, большая часть которых была предназначена для отправки на Украину, только усугубило ситуацию», — пишет Military Watch Magazine.

Журналисты отметили, что на Западе возникли серьёзные проблемы с производственными возможностями в тех странах, которые оказывают военную помощь украинской армии.

«Есть многочисленные свидетельства того, что российские фронтовые подразделения стали оснащены значительно лучше», — говорится в публикации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что можно отправить украинским войскам всё оружие мира, однако оно не поможет им победить российскую армию на фронте.

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что Германия скатывается в кризис и становится «оборванцем».