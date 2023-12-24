В ХАМАС поддержали позицию России в Совбезе ООН о прекращении войны в Газе

ХАМАС высоко оценило позицию России в Совбезе ООН в отношении необходимости покончить с конфликтом против палестинского народа, заявил член политбюро движения Усама Хамдан.

«Мы высоко оцениваем ответственную позицию российской делегации, пытавшейся внести серьёзные изменения по проекту резолюции, которые бы способствовали завершению этой нацистской войны против нашего народа», — цитирует его РИА Новости.

И всё же, по словам Хамдана, эта попытка столкнулась с позицией США, которые являются соучастниками преступления.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.

Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.