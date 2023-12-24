В ХАМАС поддержали позицию России в Совбезе ООН о прекращении войны в Газе
«Мы высоко оцениваем ответственную позицию российской делегации, пытавшейся внести серьёзные изменения по проекту резолюции, которые бы способствовали завершению этой нацистской войны против нашего народа», — цитирует его РИА Новости.
И всё же, по словам Хамдана, эта попытка столкнулась с позицией США, которые являются соучастниками преступления.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля и ХАМАС содействия доставке гумпомощи по всему сектору Газа.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что всё ещё не выработана система эффективной защиты гражданских лиц в секторе Газа.
Россия предложила внести в резолюцию СБ ООН по сектору Газа формулировку с призывом к немедленной приостановке боевых действий.