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Британские ВМС расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива

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Данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые 23 декабря поступили в Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), послужили основанием для проведения расследования.
Британские ВМС расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива
  • Gettyimages.ru

Как указывается в опубликованном на сайте организации сообщении, речь идёт об инциденте в 45 морских милях к юго-западу от Салифа в Йемене. По факту произошедшего проводится расследование. Какие-либо другие подробности случившегося не сообщаются.

«Судам рекомендуется следовать курсом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее британские ВМС сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата на судно у берегов Индии.

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