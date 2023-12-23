Британские ВМС расследуют инцидент в районе Баб-эль-Мандебского пролива

Данные об инциденте в районе Баб-эль-Мандебского пролива, которые 23 декабря поступили в Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), послужили основанием для проведения расследования.

Как указывается в опубликованном на сайте организации сообщении, речь идёт об инциденте в 45 морских милях к юго-западу от Салифа в Йемене. По факту произошедшего проводится расследование. Какие-либо другие подробности случившегося не сообщаются.

«Судам рекомендуется следовать курсом с осторожностью и сообщать UKMTO о любой подозрительной деятельности», — говорится в сообщении.

Ранее британские ВМС сообщили об атаке беспилотного летательного аппарата на судно у берегов Индии.