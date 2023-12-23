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В КСИР предупредили США о рисках блокады Средиземного моря

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Действия США и их сторонников рискуют привести к блокаде Средиземного моря, считает заместитель главнокомандующего иранским Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди.
В КСИР предупредили США о рисках блокады Средиземного моря
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«При продолжении преступлений США и их союзникам следует ждать зарождения новых сил сопротивления и закрытия остальных дорог и путей. Вчера Персидский залив и Ормузский пролив стали для них кошмаром, а сегодня Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море поймали их в ловушку», — цитирует его агентство Tasnim.

C продолжением этих преступлений Соединённым Штатам вскоре придётся ждать закрытия Средиземного моря, Гибралтарского пролива и других водных путей, которые «дождутся бури», считает иранский военачальник.

Президент Ирана Ибрагим Раиси ранее выразил мнение, что США, заявляющие о своей приверженности свободе и демократии, на деле сами являются виновниками величайших преступлений, а также крупнейшим фактором нестабильности во всём мире.

Как писала газета The Times, США создали в Красном море крупнейшую за последние десятилетия военно-морскую группировку, сейчас там находятся эсминцы USS Carney, USS Laboon и USS Thomas Hudner, кроме того, командование направило в регион атомную подводную лодку класса Ohio.

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