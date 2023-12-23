Раиси назвал США самым крупным фактором нестабильности в мире

США, заявляющие о своей приверженности свободе и демократии, на деле сами являются виновниками величайших преступлений, а также крупнейшим фактором нестабильности во всём мире. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси.

Выступая на международной конференции по Палестине, Раиси подчеркнул, что США совершают величайшие преступления и являются источником расовой дискриминации и ущемления прав человека.

«И всем стало понятно, что США не только не являются фактором стабильности ни в одном регионе мира, но были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности во всём мире, в том числе в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и других точках мира», — приводятся слова Раиси на официальном сайте президента Ирана.

Ранее в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что Иран вовлечён в планирование атак хуситов в Красном море.