Раиси назвал США самым крупным фактором нестабильности в мире
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Выступая на международной конференции по Палестине, Раиси подчеркнул, что США совершают величайшие преступления и являются источником расовой дискриминации и ущемления прав человека.
«И всем стало понятно, что США не только не являются фактором стабильности ни в одном регионе мира, но были и являются крупнейшим фактором нестабильности и отсутствия безопасности во всём мире, в том числе в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливане и других точках мира», — приводятся слова Раиси на официальном сайте президента Ирана.
Ранее в Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что Иран вовлечён в планирование атак хуситов в Красном море.