Белый дом: Иран вовлечён в планирование атак хуситов в Красном море

Соединённые Штаты считают, что Иран вовлечён в планирование атак хуситов в Красном море.

Об этом сообщили в совете нацбезопасности Белого дома.

«Мы знаем, что Иран был глубоко вовлечён в планирование операций против коммерческих судов в Красном море», — передаёт заявление РИА Новости.

В Белом доме уточнили, что это согласуется с поддержкой Тегерана и побуждением хуситов к «дестабилизирующим действиям» в регионе.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что более 20 стран примут участие в возглавляемой Соединёнными Штатами операции по защите судов в Красном море от атак со стороны хуситов.

20 декабря глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза примут участие в миссии США по охране судоходства в Красном море, где йеменские хуситы продолжают атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.