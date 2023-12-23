ОБСЕ заявила, что не контактирует с Киевом по вопросу о списке «жертв в Буче»
Об этом информирует РИА Новости.
«Хотя мы не находимся в контакте с украинскими властями по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершённых в Буче и других местах в Киевской области», — заявили в организации.
По данным агентства, Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен. В связи с этим, как отмечается, соответствующий запрос был направлен в пресс-службу ОБСЕ.
Летом российский постпред при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что в ООН не предоставили России данные разбирательства по Буче.
Осенью заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче весной прошлого года.