Антонов: США новыми санкционными шагами пытаются запугать партнёров России
Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.
По словам дипломата, такие действия перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Москвой.
«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям», — отметил посол.
Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.
Позже Минфин США ввёл запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба.