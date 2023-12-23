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Антонов: США новыми санкционными шагами пытаются запугать партнёров России

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что власти США, предпринимая новые санкционные шаги, пытаются запугать партнёров России.

Информация об этом появилась в Telegram-канале российского диппредставительства.

По словам дипломата, такие действия перечёркивают возможность восстановления взаимоуважительного диалога между Вашингтоном и Москвой. 

«Санкционные фантазии Вашингтона наносят дополнительный ущерб двусторонним отношениям», — отметил посол.

Ранее американский президент Джо Байден подписал указ, расширяющий правовые основания для введения санкций против России.

Позже Минфин США ввёл запрет на импорт из России лосося, трески, минтая и краба.

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