Украинский ведущий Печий сбежал в Европу после саммита ЕС
Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.
По словам журналиста, своё решение он мотивировал необходимостью поддерживать информационную борьбу за республику из-за рубежа.
Печий заявил, что на Западе стало меняться отношение к Украине, и он «должен внести вклад в продвижение повестки».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей.
Также главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект о мобилизации с рядом оговорок.