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Украинский ведущий Печий сбежал в Европу после саммита ЕС

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Ведущий украинского «24 канала» Алексей Печий не вернулся на Украину после завершения саммита ЕС, который прошёл 14-15 декабря в Брюсселе.

Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

По словам журналиста, своё решение он мотивировал необходимостью поддерживать информационную борьбу за республику из-за рубежа.

Печий заявил, что на Западе стало меняться отношение к Украине, и он «должен внести вклад в продвижение повестки».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил лишить ВНЖ украинцев, скрывающихся от мобилизации за границей.

Также главком ВСУ Валерий Залужный поддержал законопроект о мобилизации с рядом оговорок.

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