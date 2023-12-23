Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер назвал украинскую армию «обречённой» в интервью YouTube-каналу Judging Freedom и заявил, что внутренние проблемы Украины, связанные с неспособностью пополнять свои войска, делают американскую помощь бессмысленной.

«У украинской армии огромные проблемы», — сказал он.

Поэтому, по словам Миршаймера, российские войска, вероятно, продолжат доминировать на поле боя, независимо от того, получит ли Киев от США деньги или нет.

Ранее в The Washington Post сообщили, что военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

Также подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, выступающий одним из основных экспертов в местных СМИ по теме Украины и обещавший победу ВСУ в 2023 году, признал неправоту.