WP: украинские военные жалуются, что для наступления им мало одной мотивации
Об этом пишет The Washington Post.
«Ребята устали, очень устали. Они всё ещё мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счёт мотивации», — говорится в статье.
Согласно публикации у ВСУ не хватает артиллерийских снарядов. Из-за этого, по данным газеты, некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления.
Ранее в NYT заявили, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.
Также заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.