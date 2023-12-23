WP: украинские военные жалуются, что для наступления им мало одной мотивации

Военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

Об этом пишет The Washington Post.

«Ребята устали, очень устали. Они всё ещё мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счёт мотивации», — говорится в статье.

Согласно публикации у ВСУ не хватает артиллерийских снарядов. Из-за этого, по данным газеты, некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления.

Ранее в NYT заявили, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.

Также заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.