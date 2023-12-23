RT в Telegram
Подпишись

WP: украинские военные жалуются, что для наступления им мало одной мотивации

Короткая ссылка
Военнослужащие ВСУ жалуются на усталость и заявляют, что выиграть в конфликте только за счёт мотивации нельзя.

Об этом пишет The Washington Post.

«Ребята устали, очень устали. Они всё ещё мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счёт мотивации», — говорится в статье.

Согласно публикации у ВСУ не хватает артиллерийских снарядов. Из-за этого, по данным газеты, некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления.

Ранее в NYT заявили, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.

Также заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить