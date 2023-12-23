Samnytt: обещавший победу ВСУ шведский офицер Паасикиви признал неправоту
Об этом пишет Samnytt.
По данным издания, Паасикиви почти каждый вечер уверял шведских телезрителей, что ВСУ «накостыляют русскому медведю».
При этом отмечается, что подполковник в одном из недавних интервью газете Svenska Dagbladet заявил, что «теперь всё выглядит хуже».
«Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше», — сказал Паасикиви.
Ранее в NYT заявили, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.
Также заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.