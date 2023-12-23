Подполковник шведской армии Йоаким Паасикиви, выступающий одним из основных экспертов в местных СМИ по теме Украины и обещавший победу ВСУ в 2023 году, «передумал» и отбросил свой оптимизм.

Об этом пишет Samnytt.

По данным издания, Паасикиви почти каждый вечер уверял шведских телезрителей, что ВСУ «накостыляют русскому медведю».

При этом отмечается, что подполковник в одном из недавних интервью газете Svenska Dagbladet заявил, что «теперь всё выглядит хуже».

«Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше», — сказал Паасикиви.

Ранее в NYT заявили, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине.

Также заместитель главреда Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине, заявил, что в Киеве замалчивают реальную ситуацию на фронте.