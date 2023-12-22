ВАРПЭ: запрет США на импорт продукции из российской рыбы ударит по их же рынку

Запрет США на импорт продукции из российской рыбы нанесёт удар прежде всего по американскому рынку. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспертов (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Комментируя объявленный в США запрет импорта рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения, Зверев отметил, что к уже существующей в США острой крабовой недостаточности может прибавиться ещё и дефицит трески.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело запрет на импорт продукции из российского лосося, трески, минтая и краба.