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ВАРПЭ: запрет США на импорт продукции из российской рыбы ударит по их же рынку

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Запрет США на импорт продукции из российской рыбы нанесёт удар прежде всего по американскому рынку. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспертов (ВАРПЭ) Герман Зверев.
ВАРПЭ: запрет США на импорт продукции из российской рыбы ударит по их же рынку
  • Gettyimages.ru

Комментируя объявленный в США запрет импорта рыбной продукции из лосося, трески, минтая и краба российского происхождения, Зверев отметил, что к уже существующей в США острой крабовой недостаточности может прибавиться ещё и дефицит трески.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США ввело запрет на импорт продукции из российского лосося, трески, минтая и краба.

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