Антироссийские решения ЮНЕСКО, которые проталкивает Запад, могут свидетельствовать о двойных стандартах. Как заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, Москву обвиняют в якобы разрушении культурного наследия Украины, в то время как реальные действия такого характера со стороны Киева не осуждают.

Лавров обратил внимание, что после начала военной операции по защите жителей Донбасса Запад принялся наращивать усилия, направленные на дальнейшую политизацию ЮНЕСКО, «по украинизации её повестки дня».

«Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам по Крыму, Украине», — заявил Лавров на собрании российской комиссии по делам ЮНЕСКО.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что речь идёт о решениях, которые выходят за пределы мандата ЮНЕСКО.

Помимо этого, Лавров заявил, что фактов разрушения Россией украинского культурного наследия просто не существует.