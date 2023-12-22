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Лавров: фактов разрушения Россией культурного наследия Украины не существует

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Фактов, которые свидетельствовали бы о якобы разрушении Россией культурного наследия Украины, не существует. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: фактов разрушения Россией культурного наследия Украины не существует
  • РИА Новости

Выступая на всеобщем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО, Лавров сообщил о продолжающихся попытках «шельмовать Россию» за так называемые разрушения украинского культурного наследия.

«Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счёт не может — их просто не существует», — заявил Лавров.

Помимо этого, Лавров напомнил о «пресловутых двойных стандартах», говоря о попытках Запада политизировать деятельность ЮНЕСКО.

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