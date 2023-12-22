Лавров: фактов разрушения Россией культурного наследия Украины не существует

Фактов, которые свидетельствовали бы о якобы разрушении Россией культурного наследия Украины, не существует. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на всеобщем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО, Лавров сообщил о продолжающихся попытках «шельмовать Россию» за так называемые разрушения украинского культурного наследия.

«Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счёт не может — их просто не существует», — заявил Лавров.

Помимо этого, Лавров напомнил о «пресловутых двойных стандартах», говоря о попытках Запада политизировать деятельность ЮНЕСКО.