Лавров: фактов разрушения Россией культурного наследия Украины не существует
- РИА Новости
Выступая на всеобщем собрании комиссии России по делам ЮНЕСКО, Лавров сообщил о продолжающихся попытках «шельмовать Россию» за так называемые разрушения украинского культурного наследия.
«Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счёт не может — их просто не существует», — заявил Лавров.
Помимо этого, Лавров напомнил о «пресловутых двойных стандартах», говоря о попытках Запада политизировать деятельность ЮНЕСКО.