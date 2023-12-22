«Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно»: Лавров — о политизации Западом деятельности ЮНЕСКО

В пятницу, 22 декабря, под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова прошло общее собрание комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В заседании приняли участие руководители профильных российских ведомств, главы регионов, представители СМИ, деловых и научных кругов, а также деятели культуры, образования и спорта. RT вёл прямую трансляцию.