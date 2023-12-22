Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля пути решения гуманитарных проблем Газы

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе телефонного разговора обсудил с главой Совета безопасности Израиля Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа», — сказано в заявлении.

О деталях разговора неизвестно.

Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС взять недельную паузу в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников.