Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля пути решения гуманитарных проблем Газы
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.
«Николай Патрушев обсудил с Цахи Ханегби пути решения гуманитарных проблем в секторе Газа», — сказано в заявлении.
О деталях разговора неизвестно.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС взять недельную паузу в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников.