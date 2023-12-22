CNN: Израиль предложил ХАМАС перемирие в обмен на освобождение 35 заложников
- AP
Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.
«Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идёт об освобождении оставшихся женщин, пожилых людей, а также слабых здоровьем мужчин.
Ранее в Reuters заявили о проведении интенсивных переговоров о возможном новом перемирии в секторе Газа.
Позже в ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками.