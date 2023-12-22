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CNN: Израиль предложил ХАМАС перемирие в обмен на освобождение 35 заложников

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Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС взять недельную паузу в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников.
CNN: Израиль предложил ХАМАС перемирие в обмен на освобождение 35 заложников
  • AP

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об освобождении оставшихся женщин, пожилых людей, а также слабых здоровьем мужчин.

Ранее в Reuters заявили о проведении интенсивных переговоров о возможном новом перемирии в секторе Газа.

Позже в ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками.

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