CNN: Израиль предложил ХАМАС перемирие в обмен на освобождение 35 заложников

Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС взять недельную паузу в боевых действиях в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Самым последним предложением Израиля палестинскому движению ХАМАС стала недельная пауза в войне в обмен на возвращение около 35 заложников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт об освобождении оставшихся женщин, пожилых людей, а также слабых здоровьем мужчин.

Ранее в Reuters заявили о проведении интенсивных переговоров о возможном новом перемирии в секторе Газа.

Позже в ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками.