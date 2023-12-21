WSJ: в ХАМАС отвергли предложения Израиля по обмену заложниками

Палестинское движение ХАМАС не стало принимать предложения Израиля по обмену удерживаемыми лицами в обмен на недельный режим тишины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Египте.

«ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боевых действий на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников», — говорится в заявлении.

В ХАМАС настаивают, что разговор о заложниках будут вести после вступления в силу режима прекращения огня.

Ранее стало известно, что переговоры о новом перемирии в секторе Газа идут интенсивно, переговорщики рассматривают, какие заложники и заключённые могут быть освобождены.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, власти США не имеют намерения устанавливать сроки, а также диктовать условия прекращения развёрнутой в отношении ХАМАС военной операции Израиля.