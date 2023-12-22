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Министр Кервиньский: Польша намерена укрепить заграждение на границе с Белоруссией

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Министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньский заявил, что польское правительство собирается укрепить заграждение на границе с Белоруссией, которое было построено для защиты от нелегальных мигрантов.
Министр Кервиньский: Польша намерена укрепить заграждение на границе с Белоруссией
  • globallookpress.com
  • © Doris Heimann

В эфире радиостанции Radio Zet он сообщил, что данное заграждение не смогло выполнить поставленную задачу.

«Оно не обеспечило полную безопасность нашей границы. Заграждение будут совершенствовать для того, чтобы оно стало более эффективным», — добавил министр.

По его словам, также будет усилено подразделение пограничной службы, которое отвечает за участок границы с Белоруссией.

Ранее погранслужба Польши сообщила, что группа мигрантов предприняла две попытки напасть на патруль польской погранслужбы на границе с Белоруссией.

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