Мигранты дважды попытались напасть на патруль польских пограничников

Группа мигрантов предприняла две попытки напасть на патруль польской погранслужбы на границе с Белоруссией.

«В районе Беловежи и Дубице-Церкевне мигранты, недовольные тем, что они не могут нелегально пересечь белорусско-польскую границу, напали на польские службы. Они бросали камни и ветки в офицеров и солдат», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Погранстражу Польши.

Девять человек, находящихся с белорусской стороны, бросали в сторону пограничников палки, камни и стреляли из рогаток. По данным польского ведомства, в ходе инцидента никто не пострадал.

В августе нелегальные мигранты напали на польских пограничников и забросали их петардами.

В мае нелегалы забросали их камнями и палками.