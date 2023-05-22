Погранстража Польши: нелегалы забросали палками пограничников на границе с Белоруссией
- AP
- © Michal Dyjuk
Об этом сообщает Пограничная стража Польши.
«На участке, охраняемом заставой Пограничной стражи в Беловеже, произошла опасная ситуация, во время которой иностранцы атаковали камнями польские службы», — приводит сообщение ТАСС.
Уточняется, что польский патруль забросала камнями группа лиц, находящихся на белорусской стороне, иностранцы также бросали в офицеров польской Пограничной стражи «ветки деревьев».
Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что в Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.