Погранстража Польши: нелегалы забросали палками пограничников на границе с Белоруссией

Нелегалы забросали камнями и палками польских пограничников на границе с Белоруссией.

Об этом сообщает Пограничная стража Польши.

«На участке, охраняемом заставой Пограничной стражи в Беловеже, произошла опасная ситуация, во время которой иностранцы атаковали камнями польские службы», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что польский патруль забросала камнями группа лиц, находящихся на белорусской стороне, иностранцы также бросали в офицеров польской Пограничной стражи «ветки деревьев».

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что в Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.