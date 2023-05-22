Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Погранстража Польши: нелегалы забросали палками пограничников на границе с Белоруссией

Короткая ссылка
Нелегалы забросали камнями и палками польских пограничников на границе с Белоруссией.
Погранстража Польши: нелегалы забросали палками пограничников на границе с Белоруссией
  • AP
  • © Michal Dyjuk

Об этом сообщает Пограничная стража Польши.

«На участке, охраняемом заставой Пограничной стражи в Беловеже, произошла опасная ситуация, во время которой иностранцы атаковали камнями польские службы», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что польский патруль забросала камнями группа лиц, находящихся на белорусской стороне, иностранцы также бросали в офицеров польской Пограничной стражи «ветки деревьев».

Ранее Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что в Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить