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ГТК Белоруссии: в Польше снята блокада единственного для проезда фур КПП на границе

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В Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.
ГТК Белоруссии: в Польше снята блокада единственного для проезда фур КПП на границе
  • AP
  • © Martin Barraud

Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска «Кукурыки» в связи с имеющимися серьёзными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что с ночи польская сторона начала оформлять транспорт, следующий из Польши в Белоруссию через пункт пропуска «Кукурыки».

В погранкомитете Белоруссии ранее отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.

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