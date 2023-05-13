ГТК Белоруссии: в Польше снята блокада единственного для проезда фур КПП на границе

В Польше прекращена блокада единственного работающего для оформления грузовых автомобилей пункта пропуска через польско-белорусскую границу.

Об этом сообщил Государственный таможенный комитет Белоруссии.

«Польские власти приняли решение о прекращении блокады движения на въезд в пункт пропуска «Кукурыки» в связи с имеющимися серьёзными проблемами в дорожном движении и небезопасностью забастовки для местных жителей», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что с ночи польская сторона начала оформлять транспорт, следующий из Польши в Белоруссию через пункт пропуска «Кукурыки».

В погранкомитете Белоруссии ранее отмечали, что Польша намеренно создаёт проблемы с транспортом на границе.