Группа мигрантов забросала петардами польскую погранстражу на границе Польши и Белоруссии

Нелегальные мигранты напали на польских пограничников и забросали их петардами.

Об этом сообщила погранстража Польши.

Указывается, что польские военнослужащие задержали несколько нелегальных мигрантов за попытку пересечь польско-белорусскую границу, однако получили отпор.

«В момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что памятник советским и польским солдатам сносят на северо-западе Польши.