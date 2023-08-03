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Группа мигрантов забросала петардами польскую погранстражу на границе Польши и Белоруссии

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Нелегальные мигранты напали на польских пограничников и забросали их петардами.
Группа мигрантов забросала петардами польскую погранстражу на границе Польши и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила погранстража Польши.

Указывается, что польские военнослужащие задержали несколько нелегальных мигрантов за попытку пересечь польско-белорусскую границу, однако получили отпор.

«В момент задержания иностранцы со стороны Белоруссии напали на польских пограничников и забросали их петардами», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что памятник советским и польским солдатам сносят на северо-западе Польши.

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