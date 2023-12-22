Греф не ожидает радикальных негативных изменений в санкциях Запада против России

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не ожидает радикальных негативных изменений во введении в отношении России западных санкций в 2024 году.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Грефа, Россию уже сложно чем-то удивить в плане введения санкций, поэтому Москва перестала обращать внимание на новые ограничения.

«Я не могу себе представить санкции, которые бы ещё больше нам навредили, чем то, что уже сделано, поэтому не ожидаю здесь каких-то радикальных негативных изменений», — отметил он.

По словам Грефа, в будущем году в теме санкций можно будет увидеть позитивные изменения, поскольку бизнес начал адаптироваться к ограничениям и в России появляется всё больше товаров собственного производства.

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.