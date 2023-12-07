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Путин: российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно

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Президент России Владимир Путин заявил, что российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно.
Путин: российский бизнес в период санкций проявил себя очень ответственно
  • РИА Новости

«Несмотря на объективные трудности, российский бизнес проявил себя в высшей степени ответственно. Пользуясь случаем, хочу за это поблагодарить коллег», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что российский бизнес не только сохранил трудовые коллективы, наладил новые логистические цепочки, но и запускает проекты на внутреннем потребительском рынке, в высокотехнологичной сфере, туризме и других отраслях.

«Активно занимает ниши, которые освободились после ухода ряда западных компаний», — добавил Путин.

Ранее Путин заявил, что финансовая система, в основе которой доллар и евро, дискредитирована.

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