Евросоюз поддерживает Украину из-за залежей лития в Донбассе. Об этом заявил немецкий депутат от ХДС Родерих Кизеветтер.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимы собственные месторождения лития для завершения энергетического перехода.

«Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях», — приводит слова Кизеветтера издание The Epoch Times.

Политик отметил, что контроль России над Донбассом означает зависимости Берлина от Москвы.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что экономическая борьба с Россией — война ФРГ против самой себя.