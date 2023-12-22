Депутат Кизеветтер: ЕС поддерживает Киев из-за залежей лития в Донбассе
Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимы собственные месторождения лития для завершения энергетического перехода.
«Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях», — приводит слова Кизеветтера издание The Epoch Times.
Политик отметил, что контроль России над Донбассом означает зависимости Берлина от Москвы.
Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что экономическая борьба с Россией — война ФРГ против самой себя.