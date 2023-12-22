RT в Telegram
Подпишись

Депутат Кизеветтер: ЕС поддерживает Киев из-за залежей лития в Донбассе

Короткая ссылка
Евросоюз поддерживает Украину из-за залежей лития в Донбассе. Об этом заявил немецкий депутат от ХДС Родерих Кизеветтер.

Он подчеркнул, что Евросоюзу необходимы собственные месторождения лития для завершения энергетического перехода.

«Крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донецкой и Луганской областях», — приводит слова Кизеветтера издание The Epoch Times.

Политик отметил, что контроль России над Донбассом означает зависимости Берлина от Москвы.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что экономическая борьба с Россией — война ФРГ против самой себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить