Franceinfo: Макрон отказал в отставке министру, осудившей закон об иммиграции
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Ретайо подала заявление об отставке после того, как парламент Франции одобрил законопроект об ужесточении иммиграции. Однако Макрон его отклонил.
«Министр высшего образования Сильви Ретайо подала заявление об отставке в среду, 20 декабря, но оно было отклонено Елисейским дворцом и Матиньонским дворцом», — говорится в сообщении.
Новая мера предусматривает в том числе обязанность иностранных студентов не из числа стран — членов Евросоюза вносить гарантийный депозит до выезда из Франции по окончании обучения. Как отметил источник радиостанции, Макрон заверил Ретайо, что эта мера будет пересмотрена.
Ранее стало известно, что в Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции.