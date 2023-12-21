RT в Telegram
Подпишись

Franceinfo: Макрон отказал в отставке министру, осудившей закон об иммиграции

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать отставку министра высшего образования и исследований страны Сильви Ретайо, которая выразила несогласие с ужесточением иммиграции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.
Franceinfo: Макрон отказал в отставке министру, осудившей закон об иммиграции
  • AP

Ретайо подала заявление об отставке после того, как парламент Франции одобрил законопроект об ужесточении иммиграции. Однако Макрон его отклонил.

«Министр высшего образования Сильви Ретайо подала заявление об отставке в среду, 20 декабря, но оно было отклонено Елисейским дворцом и Матиньонским дворцом», — говорится в сообщении.

Новая мера предусматривает в том числе обязанность иностранных студентов не из числа стран — членов Евросоюза вносить гарантийный депозит до выезда из Франции по окончании обучения. Как отметил источник радиостанции, Макрон заверил Ретайо, что эта мера будет пересмотрена.

Ранее стало известно, что в Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить