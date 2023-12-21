Franceinfo: Макрон отказал в отставке министру, осудившей закон об иммиграции

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать отставку министра высшего образования и исследований страны Сильви Ретайо, которая выразила несогласие с ужесточением иммиграции. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

Ретайо подала заявление об отставке после того, как парламент Франции одобрил законопроект об ужесточении иммиграции. Однако Макрон его отклонил.

«Министр высшего образования Сильви Ретайо подала заявление об отставке в среду, 20 декабря, но оно было отклонено Елисейским дворцом и Матиньонским дворцом», — говорится в сообщении.

Новая мера предусматривает в том числе обязанность иностранных студентов не из числа стран — членов Евросоюза вносить гарантийный депозит до выезда из Франции по окончании обучения. Как отметил источник радиостанции, Макрон заверил Ретайо, что эта мера будет пересмотрена.

Ранее стало известно, что в Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции.