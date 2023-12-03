В Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции

В Париже состоялась акция против расизма и закона, ужесточающего правила иммиграции.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что несколько сотен человек вышли на улицы Парижа на марш против расизма.

Участники акции несли плакаты с надписями «Нет репрессиям, заключению и депортации», «За гостеприимную политику миграции и легализацию», «Мы требуем равенства и справедливости».

Ранее стало известно о задержании во Франции 130 человек, которых обвинили в актах антисемитизма после 7 октября.