В Париже прошла акция против расизма и ужесточения правил иммиграции
- globallookpress.com
- © Pavel Golovkin
Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что несколько сотен человек вышли на улицы Парижа на марш против расизма.
Участники акции несли плакаты с надписями «Нет репрессиям, заключению и депортации», «За гостеприимную политику миграции и легализацию», «Мы требуем равенства и справедливости».
Ранее стало известно о задержании во Франции 130 человек, которых обвинили в актах антисемитизма после 7 октября.