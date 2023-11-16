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В Париже 130 человек задержали за акты антисемитизма после 7 октября

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Власти Франции задержали 130 человек в Париже и столичном регионе за действия антисемитского характера после 7 октября.
В Париже 130 человек задержали за акты антисемитизма после 7 октября
  • AP
  • © Thomas Padilla

Об этом сообщил префект Парижа Лоран Нуньес.

«После 7 октября в Париже и ближайших пригородах мы зарегистрировали 375 актов антисемитизма... 130 человек были задержаны», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что в основном речь идёт о тегах и граффити с оскорблениями еврейского населения, угрозах и порче имущества.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что пропалестинские акции во всём мире направлены не на поддержку мусульман, а против евреев. По его мнению, лозунг «От реки до моря», звучащий на демонстрациях, призывает к уничтожению Израиля.

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