RT в Telegram
Подпишись

Посол Израиля Бен Цви назвал пропалестинские акции новым видом антисемитизма

Короткая ссылка
Посол Израиля в России Александр Бен Цви считает, что пропалестинские акции во всём мире направлены не на поддержку мусульман, а против евреев. По его мнению, лозунг «От реки до моря», звучащий на демонстрациях, призывает к уничтожению Израиля.
Посол Израиля Бен Цви назвал пропалестинские акции новым видом антисемитизма
  • AP

«Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», — цитирует дипломата РБК.

Бен Цви добавил, что это «новый вид антисемитизма».

Лозунг From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной». — RT) стал популярным на акциях в поддержку Палестины. Израильский посол при этом задался вопросом: «А где Израиль?»

«Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море?» — спросил он.

Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в стране растёт число случаев антисемитизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить