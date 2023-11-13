Посол Израиля Бен Цви назвал пропалестинские акции новым видом антисемитизма
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«Это не промусульманские «давайте будем спасать мусульман», а именно против Израиля, против евреев», — цитирует дипломата РБК.
Бен Цви добавил, что это «новый вид антисемитизма».
Лозунг From the river to the sea Palestine will be free («От реки до моря Палестина будет свободной». — RT) стал популярным на акциях в поддержку Палестины. Израильский посол при этом задался вопросом: «А где Израиль?»
«Если между рекой и морем будет свободная Палестина, то где Израиль находится? В море?» — спросил он.
Ранее глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в стране растёт число случаев антисемитизма.