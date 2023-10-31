Министр в США заявил о росте антисемитизма в стране

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в стране растёт число случаев антисемитизма.

«Ненависть, направленная против еврейских студентов, еврейских общин и учреждений, усиливает уже существовавший рост антисемитизма в США и во всём мире», — цитирует РИА Новости текст выступления Майоркаса в сенате США.

Он отметил, что на фоне палестино-израильского конфликта происходит рост количества сообщений об угрозах в адрес еврейских, мусульманских, а также арабо-американских общин и учреждений.

Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.

Также министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.