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Министр в США заявил о росте антисемитизма в стране

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Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что на фоне палестино-израильского конфликта в стране растёт число случаев антисемитизма.
Министр в США заявил о росте антисемитизма в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«Ненависть, направленная против еврейских студентов, еврейских общин и учреждений, усиливает уже существовавший рост антисемитизма в США и во всём мире», — цитирует РИА Новости текст выступления Майоркаса в сенате США.

Он отметил, что на фоне палестино-израильского конфликта происходит рост количества сообщений об угрозах в адрес еврейских, мусульманских, а также арабо-американских общин и учреждений.

Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.

Также министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.

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