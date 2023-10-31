Эксперт Веспреми: Европа движется к гражданской войне из-за сектора Газа
«Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью», — сказал эксперт.
При этом он отметил, что не видит никаких признаков поворота в этом «постоянно сужающемся коридоре».
Кроме того, Веспреми подчеркнул, что антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем.
Ранее министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.
Также в Sky News рассказали, что в Лондоне закроют две еврейские школы из-за роста антисемитизма.