Sky News: в Лондоне закроют две еврейские школы из-за роста антисемитизма

В Лондоне временно закроют две еврейские школы на фоне роста антисемитизма после эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что в Британии выросло количество инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма.

«Две еврейские школы на севере Лондона закрывают свои двери в интересах безопасности наших драгоценных детей», — говорится в публикации.

Отмечается, что открыть школы планируют 16 октября.

Ранее в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.