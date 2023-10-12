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Sky News: в Лондоне закроют две еврейские школы из-за роста антисемитизма

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В Лондоне временно закроют две еврейские школы на фоне роста антисемитизма после эскалации в зоне палестино-израильского конфликта.
Sky News: в Лондоне закроют две еврейские школы из-за роста антисемитизма
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Baker

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что в Британии выросло количество инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма.

«Две еврейские школы на севере Лондона закрывают свои двери в интересах безопасности наших драгоценных детей», — говорится в публикации.

Отмечается, что открыть школы планируют 16 октября.

Ранее в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.

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