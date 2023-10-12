Sky News: в Лондоне закроют две еврейские школы из-за роста антисемитизма
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Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее стало известно, что в Британии выросло количество инцидентов, связанных с проявлением антисемитизма.
«Две еврейские школы на севере Лондона закрывают свои двери в интересах безопасности наших драгоценных детей», — говорится в публикации.
Отмечается, что открыть школы планируют 16 октября.
Ранее в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.