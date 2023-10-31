Постпред Израиля надел жёлтую звезду на время, пока СБ ООН не осудит ХАМАС

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан надел в зале заседаний СБ ООН жёлтую звезду и пообещал не снимать её, пока Совбез не осудит ХАМАС и не потребует возврата израильских заложников.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что подобную звезду евреи были вынуждены носить на территории нацисткой Германии в период холокоста.

«С этого дня, каждый раз, когда вы будете смотреть на меня, вы будете вспоминать, что значит молчание перед лицом зла», — сказал Эрдан.

Ранее венгерский историк Ласло Бернат Веспреми заявил, что в Европе может начаться глобальная гражданская война из-за реакции общественности на конфликт на Ближнем Востоке.

Также министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.