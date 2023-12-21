Путин и Мадуро подчеркнули общность подходов к формированию многополярного мира
- РИА Новости
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В ходе состоявшегося 21 декабря телефонного разговора глава российского государства и президент Венесуэлы обменялись мнениями касательно международной повестки дня.
Как следует из опубликованного в Telegram-канале Кремля сообщения, стороны подтвердили общность подходов к формированию многополярного мира, а также выразили неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам.