Путин и Мадуро подчеркнули общность подходов к формированию многополярного мира

Президент России Владимир Путин и лидер Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули общность подходов двух стран к формированию многополярного миропорядка. Об этом сообщили в Кремле.

В ходе состоявшегося 21 декабря телефонного разговора глава российского государства и президент Венесуэлы обменялись мнениями касательно международной повестки дня.

Как следует из опубликованного в Telegram-канале Кремля сообщения, стороны подтвердили общность подходов к формированию многополярного мира, а также выразили неприятие незаконных санкций и вмешательства во внутренние дела государств.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что Мадуро пока выполняет договорённости с США по выборам.