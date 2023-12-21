Мадуро проинформировал Путина о ситуации вокруг района Эссекибо
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Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами», — говорится в пресс-релизе.
Ранее Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения территориального спора вокруг Эссекибо.
Российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.