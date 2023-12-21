Мадуро проинформировал Путина о ситуации вокруг района Эссекибо

Президент Венесуэлы во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным проинформировал его о своих переговорах с лидером Гайаны по ситуации вокруг района Эссекибо.

globallookpress.com

© Humberto Matheus / Eyepix Group

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. «Владимир Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора политико-дипломатическими средствами», — говорится в пресс-релизе. Ранее Венесуэла и Гайана договорились не применять силу для решения территориального спора вокруг Эссекибо. Российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.