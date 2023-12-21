Команда ВОЗ не обнаружила использования больниц в секторе Газа движением ХАМАС
- РИА Новости
«Нет, мы не видели ничего подобного, и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры», — цитирует Пеперкорна РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что роль ВОЗ заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения, а не в уголовном расследовании.
Ранее ЦАХАЛ заявил о разрушении инфраструктуры ХАМАС около больницы «Камаль Адван».
Также сообщалось, что армия Израиля провела рейды в школах в секторе Газа.