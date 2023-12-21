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Команда ВОЗ не обнаружила использования больниц в секторе Газа движением ХАМАС

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Представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн заявил, что команда организации, которая в последние недели обеспечивала поставки медицинских товаров в больницы на севере сектора Газа, не обнаружила использования медцентров ХАМАС.
Команда ВОЗ не обнаружила использования больниц в секторе Газа движением ХАМАС
  • РИА Новости

«Нет, мы не видели ничего подобного, и мы не можем проверить, используются ли больницы только как медицинские центры», — цитирует Пеперкорна РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что роль ВОЗ заключается в мониторинге, анализе и сообщении о нападениях на объекты здравоохранения, а не в уголовном расследовании.

Ранее ЦАХАЛ заявил о разрушении инфраструктуры ХАМАС около больницы «Камаль Адван».

Также сообщалось, что армия Израиля провела рейды в школах в секторе Газа.

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