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Армия Израиля провела рейды в школах в секторе Газа

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Израильские военные провели рейды в школах в районе Ар-Рималь на западе Газы.
Армия Израиля провела рейды в школах в секторе Газа
  • AP
  • © Moti Milrod, Haaretz

«Вчера (в пятницу) войска ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд в школах «Аль-Муатасим Биллах» и «Аль-Фараби» в связи с информацией о террористах (палестинского движения) ХАМАС, скрывавшихся в школах», — говорится в сообщении армии в Telegram.

По заявлению Израиля, военные ликвидировали членов ХАМАС, некоторые из которых якобы как раз находились в школах.

Ранее Минздрав Газы сообщил об обстреле со стороны ЦАХАЛ больницы «Камаль Адван» на севере анклава.

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