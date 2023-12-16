Армия Израиля провела рейды в школах в секторе Газа
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- © Moti Milrod, Haaretz
«Вчера (в пятницу) войска ЦАХАЛ провели целенаправленный рейд в школах «Аль-Муатасим Биллах» и «Аль-Фараби» в связи с информацией о террористах (палестинского движения) ХАМАС, скрывавшихся в школах», — говорится в сообщении армии в Telegram.
По заявлению Израиля, военные ликвидировали членов ХАМАС, некоторые из которых якобы как раз находились в школах.
Ранее Минздрав Газы сообщил об обстреле со стороны ЦАХАЛ больницы «Камаль Адван» на севере анклава.