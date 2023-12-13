ЦАХАЛ заявил о проведении «точечного рейда» в школе на юге сектора Газа

Школа в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа стала целью «точечного рейда», который провела Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такую информацию приводит армейская пресс-служба.

Как следует из опубликованного в Telegram-канале израильской армии сообщения, точечный рейд в школе был проведён в ответ на атаку со стороны находившихся в ней «террористов».

«В ходе операции войска вступили в бой с террористической ячейкой, которая обстреливала войска из огнестрельного оружия и противотанковых ракет типа РПГ. Военные уничтожили террористов в ходе боя», — отметили в армейской пресс-службе.

Ранее Минздрав Газы сообщил об обстреле со стороны ЦАХАЛ больницы Камаль Адван на севере анклава.