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ЦАХАЛ заявил о проведении «точечного рейда» в школе на юге сектора Газа

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Школа в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа стала целью «точечного рейда», который провела Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такую информацию приводит армейская пресс-служба.
ЦАХАЛ заявил о проведении «точечного рейда» в школе на юге сектора Газа
  • AP

Как следует из опубликованного в Telegram-канале израильской армии сообщения, точечный рейд в школе был проведён в ответ на атаку со стороны находившихся в ней «террористов».

«В ходе операции войска вступили в бой с террористической ячейкой, которая обстреливала войска из огнестрельного оружия и противотанковых ракет типа РПГ. Военные уничтожили террористов в ходе боя», — отметили в армейской пресс-службе.

Ранее Минздрав Газы сообщил об обстреле со стороны ЦАХАЛ больницы Камаль Адван на севере анклава.

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