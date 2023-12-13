ЦАХАЛ заявил о проведении «точечного рейда» в школе на юге сектора Газа
- AP
Как следует из опубликованного в Telegram-канале израильской армии сообщения, точечный рейд в школе был проведён в ответ на атаку со стороны находившихся в ней «террористов».
«В ходе операции войска вступили в бой с террористической ячейкой, которая обстреливала войска из огнестрельного оружия и противотанковых ракет типа РПГ. Военные уничтожили террористов в ходе боя», — отметили в армейской пресс-службе.
Ранее Минздрав Газы сообщил об обстреле со стороны ЦАХАЛ больницы Камаль Адван на севере анклава.