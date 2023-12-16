ЦАХАЛ заявил о разрушении инфраструктуры ХАМАС около больницы «Камаль Адван»
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Об этом израильская армия написала в Telegram.
Как утверждает ЦАХАЛ, ХАМАС использовало эту больницу в качестве центра командования и контроля в Джабалии.
В результате операции в районе больницы израильские военные задержали около 80 представителей ХАМАС.
«Также военнослужащие разрушили террористическую инфраструктуру в этом районе и обнаружили большое количество оружия», — говорится в сообщении.
Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали боевика, открывшего огонь из шахты тоннеля.