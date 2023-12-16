ЦАХАЛ заявил о разрушении инфраструктуры ХАМАС около больницы «Камаль Адван»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что завершила действия на территории больницы «Камаль Адван» на севере сектора Газа и разрушила там инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

Об этом израильская армия написала в Telegram.

Как утверждает ЦАХАЛ, ХАМАС использовало эту больницу в качестве центра командования и контроля в Джабалии.

В результате операции в районе больницы израильские военные задержали около 80 представителей ХАМАС.

«Также военнослужащие разрушили террористическую инфраструктуру в этом районе и обнаружили большое количество оружия», — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали боевика, открывшего огонь из шахты тоннеля.