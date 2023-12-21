Лавров — о планах ФРГ забрать активы России: Москве есть что конфисковать в ответ

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ.

Лавров назвал германские власти «вороватым народом», комментируя такие планы Берлина.

«Посмотрим. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня, по-моему, комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас тоже есть что конфисковать в ответ», — сказал министр.

Лавров в ходе рабочей поездки в Тунис провёл переговоры со своим коллегой Набилем Аммаром. RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода по итогам встречи.

Ранее Генеральная прокуратура Германии подтвердила, что направила запрос в суд о конфискации €720 млн активов России.