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Лавров — о планах ФРГ забрать активы России: Москве есть что конфисковать в ответ

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Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы ФРГ касательно конфискации российских активов, заявил, что Москве есть что конфисковать в ответ. 

Лавров назвал германские власти «вороватым народом», комментируя такие планы Берлина.

«Посмотрим. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня, по-моему, комментировал похожую тему и сказал, что в случае, если такая конфискация физически состоится, у нас тоже есть что конфисковать в ответ», — сказал министр.

Лавров в ходе рабочей поездки в Тунис провёл переговоры со своим коллегой Набилем Аммаром. RT ведёт прямую трансляцию пресс-подхода по итогам встречи.

Ранее Генеральная прокуратура Германии подтвердила, что направила запрос в суд о конфискации €720 млн активов России.

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