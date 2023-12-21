Украине стоит признать потерю территорий для урегулирования конфликта.

С таким заявлением выступили обозреватели Responsible Statecraft, приведя в пример действия Финляндии во время советско-финской войны.

«Киев мог бы извлечь урок из финского примера, что сдача некоторой территории, хоть и очень болезненная, всё же стоит того», — говорится в публикации.

Ранее португальский генерал Жуан Виейра Борхес заявил, что территориальные уступки от Украины станут частью мирного диалога.

Ранее Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.